"زوجة واحدة تكفي".. لماذا قالها أحمد الشرع لسيدات سوريا؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع وفد نسائي من الجالية السورية المقيمة في الولايات المتحدة.

وحول اللقاء كتب عضو التحالف السوري الأميركي من أجل السلام والازدهار عبد الحفيظ شرف، الذي تحدث مع زميلاته في التحالف كانوا قد حضروا اللقاء وسألهم عن اللقاء وتفاصيله الدقيقة، على "فيسبوك": "اجتمع الوفد بالشرع لأكثر من ساعة ونصف الساعة، تحدث فيها الشرع للوفد خلال اللقاء أن نساء سوريا كن ومازالن وسيبقين فاعلات وقادرات وصاحبات كفاءة عالية وأن هذا شكل ودور المرأة السورية في مجتمعها ولن يستطيع أحد أن يسحب منها هذا الدور الفعال وتحدث عن رؤيته للمرأة ودورها المهم في الدولة والمجتمع".

وأضاف: "فاجأ الشرع الوفد النسائي بالترحيب بزوجته السيدة لطيفة الشرع وقام الحضور من الوفد النسائي وسلموا عليها وتحدثن معها وهي سيدة شابة محجبة وترتدي اللباس السوري الطبيعي للسيدات المحجبات في سوريا".

وتابع: "قال الشرع ممازحا الحضور ومرحبا بزوجته وقال إنه يحبها كثيرا وقال ممازحا بخصوص عدد زوجاته "والله هي وحدة ما في غيرها وما تسمعوه في السوشيال ميديا هو مجرد إشاعات".

وبذلك يقدم الشرع نفسه للعالم بعيداً عن الصورة النمطية لوجوه الإسلام السياسي، فيما يتعلق بحرص نسبة كبيرة منهم على الزواج بأكثر من زوجة، ولكنه اختار لنفسه زوجة واحدة فقط.