شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فعاليات الرخصة الأفريقية B7 للسيدات باتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

تستمر فعاليات الرخصة الأفريقية B7 للسيدات باتحاد الكرة، للأسبوع الثاني، وحاضر فيها اليوم الثلاثاء عطية السيد، بنادي اتحاد الشرطة الرياضي.

وتنظم منطقة القاهرة لكرة القدم فعاليات الدورة التدريبية للحصول على الرخصة الأفريقية B7 للمدربات، وذلك تحت رعاية مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبوريدة وبالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف".

وكان محمد حشيش وجمال محمد علي، شهدا افتتاح الرخصة الأفريقية B7، وتأتى هذه الدورات التدريبية في إطار حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على دعم وتطوير الكوادر التدريبية النسائية في مصر.

وحرص علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، وإيناس مظهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومحمد حشيش المدير التنفيذي لمنطقة القاهرة على حضور فعاليات الرخصة الأفريقية B7 فى أسبوعها الأول.

وكان علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، وجمال محمد علي، مدير إدارة المدربين، أعلنا عن الأسماء النهائية للمتقدمات اللاتي تم قبولهن للمشاركة في الدورة.

وتضم لجنة الإشراف للدورة من منطقة القاهرة، عاطف عطية رئيس لجنة المدربين بالمنطقة وعبد الله عبد الغني عضو لجنة المدربين وكريم علام ومحمد طه مقرر لجنة المدربين.