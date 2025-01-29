شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة المسابقات السابق: بطاقة جراديسار وصلت قبل مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات السابق، أن الاتحاد المصري لكرة القدم، هو المخطئ في أزمة قيد السلوفيني جراديشار لاعب النادي الأهلي.

وقال الزناتي، في تصريحات تليفزيونية: "كان عندي معلومة عن أزمة جراديسار، ورأيت عقب المباراة على نظام التسجيل أن اللاعب ما زال مسجلا فى فريقه السابق".

وتابع: "لا يفرق معي الأهلي أو بيراميدز، والأهم عندي هو معالجة الأمر، وبطاقة جراديسار وصلت يوم 24 يناير، قبل مباراة الأهلي وبيراميدز، ولكنه تم قبولها بعد المباراة، وأتحدى أي شخص في العالم أن يثبت عكس ذلك".

وأوضح: "الأهلي ليس طرفا فى الأزمة، والأمر خاص باتحاد الكرة، والنادي الذي قام بشراء اللاعب يدخل على السيستم ويرفق العقد، والنادي البايع يدخل أيضًا ويؤكد على المعلومات ويرسل البطاقة، واتحاد الكرة هو من يقبل البطاقة".

وشدد: "هذا الأمر متواجد في اتحاد الكرة منذ سنوات، والبطاقة تصل ويتم قبولها بعد فترة، والأمر يأخذ ثوانى في قبولها، والبطاقة لم يتم قبولها في اتحاد الكرة إلا بعد المباراة".

وأكمل: "بيراميدز لن يحصل على نقاط مباراة الأهلي، لأن اللاعب صدر له كارنيه من الاتحاد، والخطأ الأكبر يقع على اتحاد الكرة واللاعب ليس طرفا فى الأزمة".

وأردف: "أي شخص يمتلك حسابا على نظام tms قادر على الدخول على السيستم ومعرفة بطاقة اللاعب تتواجد في أي اتحاد، ولكن لا يعرف متى تم إرسالها أم تم قبولها".

وواصل: "الفيفا ليس طرفا في الأزمة، وسيتم اللجوء لرابطة الأندية، واتحاد الكرة أصدر كارنيه اللاعب، واتحاد الكرة هو من أخطأ، بعد إصدار كارنيه اللاعب قبل بطاقته الدولية على السيستم، وسيتم اللجوء للائحة المسابقة، والتي تنص على أن اللاعب الذي يمتلك كارنيه يكون قيده سليما".

وزاد: "الفيفا أقصى شىء يستيطيع فعله هو تحويل اتحاد الكرة للجنة الانضباط وتغريمه 30 ألف فرانك، وبيراميدز من حقه اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية في نهاية الأمر".