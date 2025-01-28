«المجتمع».. في «قلب الفعاليات الرياضية» لعام 2025

ابوظبي - سيف اليزيد - مراد المصري (أبوظبي)

مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات تحت شعار «يداً بيد»، تُجسد الرياضة هذه المبادرة الوطنية، وفق رؤية القيادة من خلال كون المجتمع في قلب الفعاليات الرياضية في عام 2025، وذلك من خلال إقامة عدد ضخم من المنافسات والبطولات، التي تناسب وتجذب شرائح المجتمع كافة، من مختلف الفئات العمرية والجنسيات للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة، إلى جانب الفعاليات العالمية، وذلك ضمن الجهود الهادفة لبناء مجتمع أكثر صحة ونشاطاً، وتعزيز دور جميع الأفراد في بناء النهضة الشاملة والريادة لدولتنا على المجالات كافة.

ويشهد عام 2025، تطبيق العديد من أبرز مخرجات «خلوة مستقبل الرياضة»، التي نظمتها حكومة دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الرياضة، من أجل العمل وفق استراتيجية شاملة لعام 2031، والتأكيد على دور القطاع الرياضي ضمن أولويات رؤية القيادة الرشيدة للمرحلة المقبلة، حيث تم إطلاق دورة الألعاب الجامعية الأولى والأكبر من نوعها، والتي تتواصل حتى مارس المقبل، بمشاركة أكثر من 1585 طالباً وطالبة من مختلف الجامعات، كما تقام خلال العام الجاري، فعاليات النسخة الرسمية الثانية لبطولة الألعاب المدرسية لموسم 2024-2025، والتي تجمع طلاب وطالبات المدارس الحكومية والخاصة من إمارات الدولة كافة، لتستمر البطولة كمنصة رياضية وطنية تعزز التنافس في المدارس على أعلى المستويات، وتتيح اكتشاف المواهب الرياضية الواعدة، مما يسهم في تطوير الحركة الرياضية بالدولة، إلى جانب زيادة نسبة ممارسة الرياضة في المجتمع الإماراتي، وتشجيع الشباب على اعتماد نمط حياة صحي ونشط.

وأصبحت أبوظبي وجهة بارزة على صعيد الرياضات المجتمعية، يتقدمها سباق زايد الخيري، ومنها ماراثون أدنوك، الذي يعود في كل عام بشكل أكبر وأفضل من السابق، إلى جانب فعاليات بارزة، وسباقات جري وركوب دراجات مجتمعية متنوعة، منها سباق بايك أبوظبي جران فوندو للدراجات الهوائية، وسباق الأخوة الإنسانية للجري، وسباق المرفأ للجري، وسباق جزيرة جبيل للجري، وسباق العين المجتمعي للدراجات الهوائية، وتحدي ووش للدراجات الهوائية، وغيرها الكثير.

أما في الشارقة فقد كشفت الأرقام أن عدد الفعاليات المجتمعية يصل سنوياً إلى 1648 فعالية، بالتنسيق بين مجلس الشارقة الرياضي وأندية الإماراة والمؤسسات الأخرى، وسط تنوع في أماكن إقامتها للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة.

تحدي اللياقة

في دبي يتصدر «تحدي دبي للياقة» مظاهر الفعاليات المجتمعية، والذي يشهد إقامة فعاليات كبرى يتقدمها سباقا الجري والدراجات الهوائية على شارع الشيخ زايد، والذي يشهد مشاركة قياسية سنوياً من فئات المجتمع كافة، فيما تقام في شهر رمضان دورة ند الشبا الرياضية، أكبر مقصد للمجتمع خلال الشهر الفضيل. وتبرز بطولة السلم للدراجات الهوائية، الفعاليات المخصصة لهذه الرياضة باعتبارها البطولة الأكبر في العالم على صعيد تنوع السباقات والجوائز المالية المخصصة للدراجين الهواة، كما تشهد دبي العديد من الفعاليات المجتمعة البارزة يتصدرها خلال العام الجاري «ألعاب دبي» المعروفة سابقاً باسم دورة الألعاب الحكومية، والتي تخصص فئة لتحدي المجتمع.

التنوع

في عجمان تتواصل الدورة الرياضية لحكومة عجمان، التي تقام بتنظيم دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، وذلك من بين فعاليات متنوعة أخرى منها دورة الألعاب الشاطئية، وغيرها الكثير.

مشاركة

في رأس الخيمة تقام العديد من الفعاليات الرياضية المجتمعية، يتقدمها سباق نصف ماراثون رأس الخيمة، الذي يحظى بمشاركة واسعة، محلياً ودولياً، وذلك من بين أنشطة مختلفة.

أنشطة

في الفجيرة، تقام فعاليات رياضية مجتمعية بارزة، منها سباق الجري الجبلي، وسباق بنك الفجيرة الوطني للجري، من بين نشاطات متنوعة مختلفة.

مواقع

في أم القيوين، تتوفر مواقع ممارسة رياضة مجتمعية متعددة، منها شاطئ أم القرم الذي يعد وجهة مثالية للرياضات المائية، وسط العديد من النشاطات المختلفة الأخرى.