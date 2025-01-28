الخليج اليوم .. أمير قطر وسلطان عمان يعقدان جلسة مباحثات رسمية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

عقد سلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق، وأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد جلسةَ مباحثات رسميّة، في قصر العلم في مسقط، إذ استعرضا علاقات التّعاون والتّفاهم ، ومجالاتِ الشّراكة والاستثمار القائمة، والفرص المُتاحة لتنميتها وتعزيزها؛ بما يرفع كفاءة اقتصاد البلدين، تحقيقًا لتطلّعات الشّعبين ، فضلاً عن التباحث بشأن الأوضاع الرّاهنة وتداعياتها المُستقبليّة على المنطقة، وبحث مسارات السّلام والاستقرار، طبقاً لوكالة الأنباء العمانية.

إلى ذلك، أقيمت لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، مراسم استقبال رسمية لدى وصوله إلى قصر العلم تلبية لدعوة السلطان هيثم بن طارق لزيارة عمان في إطار زيارة دولة تستمر يومين.

وكان قد وصل أمير قطر الشيخ تميم اليوم، إلى العاصمة العمانية مسقط، في إطار زيارة الدولة، وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله المطار السلطاني السلطان هيثم بن طارق.