الخليج اليوم .. سلطان عمان وأمير قطر: أمن سوريا ركيزة أساسية من ركائز استقرار المنطقة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

شدد سلطان عمان هيثم بن طارق وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار المنطقة.

وأفاد بيان مشترك بعد زيارة زيارة أمير قطر إلى عمان يومي 28 و29 يناير 2025، بأن الجانبين ناقشا "سبل توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتشجيع القطاعين العام والخاص على تنويع الشراكة بين البلدين".

وأكد الجانبان "أهمية دور اللجنة العُمانية-القطرية المشتركة في تعزيز المشاريع المشتركة، وتناولوا التطورات الإقليمية والدولية، مع التركيز على حل النزاعات سلميا ودعم الاستقرار في المنطقة".

كما ناقشا الجهود الإقليمية والدولية لإعادة إعمار غزة وتأمين المساعدات الإنسانية، وأشادا بالدور القطري في الوساطة لتحقيق الهدوء في المنطقة.

وأكدا "أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ودعم كافة الجهود والمساعي العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية"، مشددين على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار المنطقة.

هذا وشهدت الزيارة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات متعددة، تضمنت قطاعات ومجالات مختلفة ذات الاهتمام المشترك التي من شأنها تعزيز الشراكة بين البلدين.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية