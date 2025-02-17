اخبار الخليج

مصر.. مقتل 10 أشخاص في انهيار عقار سكني دون أسباب واضحة

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

  • مصر.. مقتل 10 أشخاص في انهيار عقار سكني دون أسباب واضحة 1/2
  • مصر.. مقتل 10 أشخاص في انهيار عقار سكني دون أسباب واضحة 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. مقتل 10 أشخاص في انهيار عقار سكني دون أسباب واضحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مصادر طبية مصرية، اليوم الاثنين، مقتل 10 أشخاص في انهيار عقار سكني مكون من 3 طوابق، بحي كرداسة في محافظة الجيزة.

السبب غير معروف

وتلقت النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بسقوط عقار بشارع المحول في كرداسة، وحسب مصادر إعلامية، العقار انهار من تلقاء نفسه، فيما يكثف رجال الأمن إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، ومعرفة سبب انهيار العقار.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أنه تم نقل الضحايا للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا