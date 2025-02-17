شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. مقتل 10 أشخاص في انهيار عقار سكني دون أسباب واضحة والان نبدء بالتفاصيل

السبب غير معروف

الدمام - شريف احمد - أعلنت مصادر طبية مصرية، اليوم الاثنين، مقتل 10 أشخاص في انهيار عقار سكني مكون من 3 طوابق، بحي كرداسة في محافظة الجيزة.وتلقت النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بسقوط عقار بشارع المحول في كرداسة، وحسب مصادر إعلامية، العقار انهار من تلقاء نفسه، فيما يكثف رجال الأمن إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، ومعرفة سبب انهيار العقار.وذكرت وسائل إعلام مصرية أنه تم نقل الضحايا للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.