العاهل الأردني يستنكر وجود جهات تشكك في موقف عمّان تجاه القضية الفلسطينية خاصة فيما يتعلق برفض التهجير

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استنكر ملك الأردن عبد الله الثاني، وجود جهات تشكك في موقف عمّان الثابت تجاه القضية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق برفض التهجير والتوطين والوطن البديل، مؤكداً أن الأردن لم يغير موقفه منذ 25 عاماً.

وخلال لقائه مع مجموعة من المتقاعدين العسكريين في الديوان الملكي الهاشمي بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وبحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، تساءل العاهل الأردني: “لماذا نغير موقفنا بعد 25 سنة؟ منذ ذلك الحين ونحن نقول: كلا للتهجير، كلا للتوطين، كلا للوطن البديل”.

وأشار إلى أن هناك أشخاصاً داخل الأردن يأخذون أوامرهم من الخارج، متسائلاً: “مش عيب عليهم؟”.

وفقا للعربية :تطرق العاهل الأردني إلى زيارته الأخيرة إلى واشنطن، مشددًا على أن حماية مصلحة الأردن واستقراره وأمن مواطنيه فوق كل الاعتبارات. وأكد أهمية إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، والعمل على خفض التصعيد في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة.

كما أعرب عن فخره واعتزازه بجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمتقاعدين العسكريين، مشدداً على أهمية دورهم في تعزيز إنجازات الأردن ومؤسساته، ومؤكداً أن جاهزيتهم العالية هي مصدر قوة للأردن.

وفي ختام اللقاء، شكر ملك الأردن الشعب الأردني على حفاوة استقباله بعد عودته من الولايات المتحدة، معبراً عن تفاؤله رغم التحديات، ومؤكداً أنه يستمد قوته من شعبه والقوات المسلحة الأردنية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط