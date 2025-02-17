الخليج اليوم .. "فرانس برس": زيلينسكي يزور السعودية الأربعاء

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن سيرغي نيكيفوروف المتحدث باسم فلاديمير زيلينسكي بأنه سيزور السعودية في 19 فبراير الجاري.





وقالت الوكالة: "قال المتحدث باسم (زيلينسكي) سيرغي نيكيفوروف إن زيلينسكي سيزور السعودية برفقة زوجته في إطار زيارة رسمية "مخطط لها منذ فترة طويلة".

وفي وقت سابق، صرح زيلينسكي أن زيارته إلى السعودية لها أهداف إنسانية، ولم يتم التخطيط لأي لقاءات مع ممثلين عن روسيا أو الولايات المتحدة.

من المقرر أن تجري مفاوضات حول تسوية الأزمة في أوكرانيا بين وفدين رسميين من روسيا والولايات المتحدة في العاصمة السعودية الرياض يوم الثلاثاء المقبل

وأفاد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف سيغادران إلى الرياض يوم الاثنين بتكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسيجريان يوم الثلاثاء لقاء مع ممثلين عن الولايات المتحدة.

من جانبها، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصدر مطلع أن فلاديمير زيلينسكي رئيس مكتبه أندريه يرماك لا ينويان حضور المباحثات الروسية الأمريكية المرتقبة في السعودية حول أوكرانيا.

المصدر: أ ف ب