السعودية | سفارة المملكة بأبوجا تسلم الحكومة النيجيرية (100) طن من التمور

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أقامت سفارة المملكة في العاصمة النيجيرية أبوجا، اليوم الاثنين، حفلًا رسميًا لتسليم الهدية السنوية للمملكة المتمثلة في 100 طنًا من التمور لجمهورية نيجيريا الاتحادية، وذلك في إطار برنامج الإغاثة الإنسانية الذي يشرف عليه وينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا حول العالم.

وفي كلمته، رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا الأستاذ فيصل بن إبراهيم الغامدي، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظهما الله-، على دعمهما المستمر لكل ما يخدم الإسلام والمسلمين، ويعزز التضامن الإسلامي، ويلبي احتياجات المجتمعات المحتاجة في مختلف أنحاء العالم.

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