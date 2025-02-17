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زلزال بقوة 4 درجات يضرب نيودلهي

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زلزال بقوة 4 درجات يضرب نيودلهي

ابوظبي - سيف اليزيد - ضرب زلزال بقوة 4 درجات صباح الاثنين نيودلهي وحُدد مركزه على مشارف العاصمة الهندية الضخمة. 
ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار كبيرة لكن السكان المذعورين خرجوا من المباني. 

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال وقع الساعة 05,36 (00,06 بتوقيت غرينتش)، قبيل شروق الشمس، وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات فقط.

وحض رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الناس على اتباع "احتياطات السلامة" والبقاء في حالة تأهب "لهزات ارتدادية محتملة".


تحدث زلازل بشكل منتظم في شمال الهند، حيث تلتقي الصفيحة التكتونية الهندية مع الصفيحة الأوراسية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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