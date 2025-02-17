علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تسريب صور جديدة أكثر وضوحاً لهاتف Xiaomi 15 Ultra من كافة الجوانب

0 نشر
Sultan Alqahtani 0 تبليغ

  • تكنولوجيا: تسريب صور جديدة أكثر وضوحاً لهاتف Xiaomi 15 Ultra من كافة الجوانب 1/3
  • تكنولوجيا: تسريب صور جديدة أكثر وضوحاً لهاتف Xiaomi 15 Ultra من كافة الجوانب 2/3
  • تكنولوجيا: تسريب صور جديدة أكثر وضوحاً لهاتف Xiaomi 15 Ultra من كافة الجوانب 3/3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في تسريب جديد وشامل، ظهرت صور صحفية رسمية مسربة لهاتف Xiaomi 15 Ultra المنتظر. وقد كشف متجر تجزئة روسي عبر الإنترنت عن هذه الصور، وعلى الرغم من إزالة الصفحة لاحقًا إلا ان التفاصيل قد انتشرت بشكل كبير.
واظهرت التسريبات هاتف Xiaomi 15 Ultra بخيارين ألوان الأبيض والأسود. وكان الهاتف قد ظهر بالفعل في صور سابقة، ويتضح الآن بشكل واضح أنه سيتميز بإطار مسطح مع حواف دائرية أنيقة.

Xiaomi 15 Ultra

يمكننا ملاحظة أن جزيرة الكاميرا في النسخة السوداء ستتميز بحلقة حمراء بارزة. وبخلاف ذلك، فإن التصميم العام لا يختلف كثيرًا عن تصميم هاتف Xiaomi 14 Ultra السابق.

أشار المصدر إلى أن سعر الهاتف سيبلغ 130,000 روبل روسي لنسخة 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 512 جيجابايت للتخزين الداخلي. هذا السعر يعادل حوالي 1400 دولار أمريكي / 1300 يورو، ولكن أسعار الأدوات التقنية في روسيا لا تعتبر مؤشرًا دقيقًا بسبب الظروف الجيوسياسية المعقدة في البلاد.

Xiaomi 15 Ultra
Xiaomi 15 Ultra

ومع ذلك، من المتوقع أن يتم تسعير نسخة 512 جيجابايت من الهاتف بحوالي 1500 يورو في أوروبا. ومن المقرر إطلاق الهاتف في أواخر شهر فبراير، مع توقع الكشف العالمي عنه في المؤتمر العالمي للجوال MWC في في أوائل شهر مارس.

المصدر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا