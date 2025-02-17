تكنولوجيا: تسريب صور جديدة أكثر وضوحاً لهاتف Xiaomi 15 Ultra من كافة الجوانب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في تسريب جديد وشامل، ظهرت صور صحفية رسمية مسربة لهاتف Xiaomi 15 Ultra المنتظر. وقد كشف متجر تجزئة روسي عبر الإنترنت عن هذه الصور، وعلى الرغم من إزالة الصفحة لاحقًا إلا ان التفاصيل قد انتشرت بشكل كبير. واظهرت التسريبات هاتف Xiaomi 15 Ultra بخيارين ألوان الأبيض والأسود. وكان الهاتف قد ظهر بالفعل في صور سابقة، ويتضح الآن بشكل واضح أنه سيتميز بإطار مسطح مع حواف دائرية أنيقة.

يمكننا ملاحظة أن جزيرة الكاميرا في النسخة السوداء ستتميز بحلقة حمراء بارزة. وبخلاف ذلك، فإن التصميم العام لا يختلف كثيرًا عن تصميم هاتف Xiaomi 14 Ultra السابق.

أشار المصدر إلى أن سعر الهاتف سيبلغ 130,000 روبل روسي لنسخة 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 512 جيجابايت للتخزين الداخلي. هذا السعر يعادل حوالي 1400 دولار أمريكي / 1300 يورو، ولكن أسعار الأدوات التقنية في روسيا لا تعتبر مؤشرًا دقيقًا بسبب الظروف الجيوسياسية المعقدة في البلاد.

ومع ذلك، من المتوقع أن يتم تسعير نسخة 512 جيجابايت من الهاتف بحوالي 1500 يورو في أوروبا. ومن المقرر إطلاق الهاتف في أواخر شهر فبراير، مع توقع الكشف العالمي عنه في المؤتمر العالمي للجوال MWC في برشلونة في أوائل شهر مارس.

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