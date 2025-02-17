شكرا لقرائتكم خبر عن تسريبات عن تعيين محافظ جديد لهذه المحافظة اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

تداولت مصادر مطلعة أنباء عن تعيين الشيخ عبود بن هبود محافظًا لمحافظة المهرة، في خطوة يُتوقع أن تسهم في تعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع الأمنية والخدمية بالمحافظة.

وتشهد المهرة منذ سنوات حراكًا مستمرًا مرتبطًا بالأوضاع السياسية والإدارية في المحافظة، وسط مطالبات بتعزيز التنمية وتحقيق الاستقرار.

ويُعد الشيخ عبود وفق ناشطين مهريين من أبرز مشايخ المهرة، ويتمتع بثقل اجتماعي واسع وخبرة في حل القضايا المحلية، ما يجعله شخصية بارزة على الساحة المهريّة. كما أن علاقاته الجيدة مع مختلف الأطراف المحلية والإقليمية قد تعزز من فرص نجاحه في إدارة شؤون المحافظة خلال المرحلة القادمة.

ويترقب الشارع المهري الإعلان الرسمي عن القرار، وسط آمال بأن يسهم التعيين الجديد في تحقيق التنمية والاستقرار في المحافظة.