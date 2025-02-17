رئيس “الغذاء والدواء” يلتقي المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج والمدير العام للمديرية العامة للتجارة في المفوضية الأوروبية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، اليوم، في مقر جهاز العمل الخارجي الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بالمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج العربي لويجي دي مايو، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة.

كما التقى معاليه خلال زيارته للمفوضية الأوروبية، المدير العام للمديرية العامة للتجارة بالمفوضية الدكتورة سابين فاين، لمناقشة آليات تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين، وتطوير مجالات التعاون المشترك لضمان سلامة المنتجات المتداولة.

وشهدت اللقاءات حضور سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي هيفاء الجديع، إلى جانب الوفد المرافق لمعاليه.

وجرى خلال المباحثات استعراض المبادرات التي تنفذها الهيئة لدعم الاستثمارات في القطاعات ذات العلاقة، والتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق الأهداف المشتركة في سلامة الغذاء والدواء والمنتجات الطبية.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون التجاري، التي نتج عنها مؤخرًا إعلان الهيئة رفع الحظر عن لحوم الأبقار والأغنام ومنتجاتها من دول الاتحاد الأوروبي، ما يعكس التقدم في المفاوضات والالتزام بالسعي لتسهيل التجارة وضمان سلامة المنتجات المتبادلة بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي.

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