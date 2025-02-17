شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأميرة نورة توقع مذكرة تفاهم لتعزيز البحث العلمي الصحي والان نبدء بالتفاصيل

تحسين صحة المجتمع

البحث العلمي في المجال الصحي

الدمام - شريف احمد - وقَّعت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والمعهد الوطني لأبحاث الصحة اليوم، مذكرة تفاهم، خلال فعاليات "يوم المهنة 2025".جاء ذلك بحضور رئيسة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، والرئيس التنفيذي للمعهد الدكتور فارس بن قاعد العنزي.وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين؛ لتطوير القدرات البشرية في مجال الأبحاث الانتقالية، والتجارب السريرية، والتعاون في تحسين صحة المجتمع، ورفع جودة الحياة، من خلال البحوث، والدراسات، ومسرعات الأعمال.وتشمل مجالات التعاون؛ البحث والتطوير والابتكار، وتبادل البيانات، وتبادل المعرفة، والخبرات العلمية والعملية للخبراء والباحثين والمختصين.هذا إضافة إلى تبادل المعلومات حول أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في المجالات المشتركة، والتعليم والتدريب، من خلال تنظيم ورش العمل، والدورات التدريبية المشتركة.وذلك لتعزيز القدرات والمهارات ذات الاهتمام المشترك، وتنظيم الفعاليات العلمية المشتركة، وصولًا إلى الاستفادة من البُنى التحتية بما يشمل الجوانب التقنية.ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار تحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين المتمثلة في تعزيز البحث العلمي في المجال الصحي، ودعم الباحثات والباحثين، والتكامل المعرفي.وهو ما يسهم في تطوير الدراسات المتخصصة، وترسيخ دور جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن كمؤسسة تعليمية.وتسعى الجامعة إلى تدريب وإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة في المجال البحثي الصحي، وإنتاج بحوث علمية تخدم المجتمع وتواكب الأولويات الوطنية.