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%87 من القراء يؤيدون مطالب تكثيف انتشار السيارات المتنقلة لتوفير السلع بأسعار مخفضة

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  • %87 من القراء يؤيدون مطالب تكثيف انتشار السيارات المتنقلة لتوفير السلع بأسعار مخفضة 1/2
  • %87 من القراء يؤيدون مطالب تكثيف انتشار السيارات المتنقلة لتوفير السلع بأسعار مخفضة 2/2

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف انتشار السيارات المتنقلة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف انتشار السيارات المتنقلة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأيد 87% من القراء مطالب تكثيف انتشار السيارات المتنقلة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، بينما عارض 13% من القراء مطالب تكثيف انتشار السيارات المتنقلة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.


نتيجة الاستطلاع

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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