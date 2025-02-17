الخليج اليوم .. قطر تجدد رفضها لتهجير الغزيين وتحذر من تداعيات خطيرة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي يزور البلاد حاليا.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أنه "جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا ولبنان، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وجدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال المقابلة، رفض دولة قطر القاطع لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، لافتا إلى أن "مثل هذه الدعوات من شأنها أن تجدد المواجهات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتضاعف معاناة الشعب الفلسطيني".