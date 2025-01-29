شكرا لقرائتكم خبر عن خبير لوائح: مشاركة جراديسار غير قانونية ومن حق بيراميدز الحصول على نقاط المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خبير اللوائح محمد بيومي إن مشاركة السلوفيني نيجك جراديسار مع الأهلي في مباراة بيراميدز غير قانونية، مؤكداً أنه من حق النادي السماوي اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي أخطأ في أزمة جراديسار وكذلك اتحاد الكرة، خاصة أن هناك شاشة في سيستم اتحاد الكرة تظهر كل ما يخص عقد اللاعب مع النادي".

وتابع: "النادي المجري يطلع على تفاصيل عقد الأهلي مع اللاعب ويقوم بمطابقة العقد، وبالتالي يكون الاتفاق سليما". وأكمل:" الاتحاد الدولي يؤكد على اتفاق الناديين بشأن انتقال اللاعب وفق المطابقة".

وواصل: "الأهلي واتحاد الكرة كانا يعلمان بعدم اكتمال قيد اللاعب السلوفيني نيجك جراديسار". واستطرد:"الأهلي لم يحصل على بطاقة اللاعب الدولية وهي تمنح بعد نهاية الإجراءات".

وواصل: "الأهلي حصل على الكارنيه فقط وليس البطاقة الدولية للاعب، وبالتالي الأهلي مخطئ". وتابع: "مشاركة جراديسار مع الأهلي غير قانونية ومن حق بيراميدز الحصول على نقاط المباراة ومن حقه اللجوء إلى فيفا".