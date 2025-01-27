شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم جراديشار فى أول ظهور مع الأهلى أمام بيراميدز؟ والان مع تفاصيل الخبر

نجح السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم الأهلي في وضع بصمته الأولى بقميص الفريق الأحمر بعدما سجل ظهوره الأول في مباراة بيراميدز مساء اليوم خلال اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري.

وشارك جراديشار بديلا مع بداية الشوط الثاني لمباراة بيراميدز ونجح في تسجيل هدف من أول لمسة ومنح فريقه نقطة التعادل، كما تسبب في ركلة جزاء للأهلي أضاعها إمام عاشور كانت كفيلة بمنح الفريق الأحمر النقاط الثلاث.

دقائق لعب: 45 دقيقة.

سجل: هدف.

صناعة فرص: 1

تمريرات: 10/10 (100%).

فقدان الكرة: 2

تحصل على ركلة جزاء في نهاية المباراة.

وتعادل الأهلي مع بيراميدز 2 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

تقدم بيراميدز عن طريق رامي ربيعة مدافع الأهلي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 18 وأضاف مصطفى فتحي الهدف الثاني للفريق السماوي من ضربة جزاء في الدقيقة 51، فيما جاءت ثنائية الأهلي عن طريق رامي ربيعة في الدقيقة 52 وجراديشار في الدقيقة 54.

بهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة ويبقي في المركز الثاني كما رفع بيراميدز رصيده إلى 21 نقطة ويحافظ على تصدر قمة الدوري.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكوّن من: محمود البنا حكم ساحة، وأحمد حسام طه حكم مساعد أول، وهاني عبد الفتاح مساعد ثانٍ، وصبحي العمراوي حكما رابعا، ومحمود عاشور حكم فيديو، ومعه خالد حسين.

وضم التشكيل الرسمي للأهلي في مباراة الليلة كلاً من: محمد الشناوي، محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، مصطفى العش، مروان عطية، كريم نيدفيد، أكرم توفيق، إمام عاشور وكريم الدبيس وحسين الشحات.

فيما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي : أحمد الشناوي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد توفيق - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة وفيستون ماييلي.