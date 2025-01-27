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نتائج الجولة الأخيرة من الدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد

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نتائج الجولة الأخيرة من الدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد مراد و ندى مجاهد

الأحد، 26 يناير 2025 11:24 م

انتهت مواجهات اليوم الثالث عشر من بطولة العالم للرجال لكرة اليد 2025 بإقامة 6 مباريات قوية ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الرئيسي بالبطولة التي تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير وحتى 2 فبراير المقبل.

وقد جاءت نتائج المباريات كالتالي:

* البرتغال تفوز على تشيلي بنتيجة “46-28“.
* أيسلندا تفوز على الأرجنتين بنتيجة “30-21“.
* البرازيل تفوز على إسبانيا بنتيجة “26-25“.
* مصر تفوز على الرأس الأخضر بنتيجة “31-24“.
* النرويج تفوز على السويد بنتيجة “29-24“.
* كرواتيا تفوز على سلوفينيا بنتيجة “29-26“.

وقد جاءت مجموعات الدور الرئيسي في بطولة العالم كالتالي:-

المجموعة الأولى: الدنمارك، ألمانيا، إيطاليا، سويسرا، التشيك، تونس.

المجموعة الثانية: فرنسا، هولندا، المجر، النمسا، مقدونيا الشمالية، قطر.

المجموعة الثالثة: البرتغال، السويد، إسبانيا، البرازيل، النرويج، تشيلي.

المجموعة الرابعة: مصر، أيسلندا، كرواتيا، سلوفينيا، الرأس الأخضر، الأرجنتين.

ويتأهل متصدر ووصيف كل من المجموعتين الأولى والثالثة، والثانية والرابعة إلى دور الثمانية، حيث تبدأ مواجهات الإقصاء المباشر نحو اللقب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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