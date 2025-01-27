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صور| بدء عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة  بعد نزوح استمر 15 شهرًا

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الدمام - شريف احمد - للمرة الأولى منذ 15 شهرًا من النزوح القسري، بدأ مئات الآلاف من سكان شمال قطاع غزة صباح اليوم الاثنين رحلة العودة إلى منازلهم، عبر شارع الرشيد الساحلي بما يشبه السيل البشري في مشهد اختلطت فيه مشاعر الحنين بذكريات المعاناة، بعد توصل حماس والاحتلال إلى تفاهمات جديدة برعاية قطرية.
وأوضح بيان لوزارة الداخلية في غزة أن شارع الرشيد أصبح متاحًا لعبور المشاة فقط بالاتجاهين اعتبارًا من الساعة 00:7 من صباح اليوم الإثنين.

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وأكدت على أنه لن يسمح لأي مركبة مهما كان نوعها أو شكلها من المرور عبر شارع الرشيد الساحلي وفق الاتفاق.
وتابعت أنه "بخصوص المركبات بمختلف أنواعها سيتم فتح شارع صلاح الدين أمامها في اتجاه واحد من الجنوب إلى الشمال عند الساعة 00:9 من صباح اليوم الإثنين(0700 بتوقيت جرينتش)، وجميع المركبات ستخضع للفحص من خلال المرور عبر أجهزة الفحص".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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