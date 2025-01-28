شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-1-2025 أمام الجنيه ببنكى الأهلى ومصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-1-2025 خلال آخر تعاملات مسجلة بالبنوك أمام الجنيه المصري. وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 50.18 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.20 جنيه للشراء و50.30 للبيع، وسجل في البنك التجارى الدولى CIB سعر 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى وجاء سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.20 جنيه للشراء. 50.30 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر. سعر الدولار فى بنك مصر. 50.20 جنيه للشراء. 50.30 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.20 جنيه للشراء. 50.30 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.20 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.20 جنيه للشراء. 50.30 جنيه للبيع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز