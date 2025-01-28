شكرا لقرائتكم خبر عن اغتيال قائد جنوبي بقوات طارق عفاش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ار غموض ملابسات مقتل قائد عسكري جنوبي رفيع في صفوف قوات طارق عفاش، موجة جدل واسعة تتصاعد، وسط ترجيحات عسكريون وسياسيون تعرضه للتصفية الجسدية من جانب طارق عفاش، ضمن عشرات من الضباط والجنود، المعلن تباعا عن مقتلهم في ظروف غامضة وملابسات مريبة لشكوك التصفية. ولقي العقيد علي محمد احمد السعيدي، صفوف قوات طارق عفاش (المقاومة الوطنية حراس الجمهورية) و"القوات المشتركة" الممولة من الامارات؛ حتفه في ظروف غامضة، لم يجر الاعلان عنها حتى هذه اللحظة، رغم مسارعة قيادة قوات طارق عفاش إلى تشييع جثمانه ودفنه في المقبرة التابعة لها بمدينة المخا. اكتفت وسائل إعلام طارق عفاش، ببث خبر ما سمته "توديع المقاومة الوطنية، اليوم الاثنين، بطلها الشهيد العقيد علي محمد أحمد السعيدي، إلى فردوس شهداء حراس الجمهورية بمدينة المخا". دون الاشارة إلى ظروف وملابسات مقتله، وفي اي معركة كان استشهاده، وفي أي من جبهات الساحل الغربي. ما أثار علامات الاستفهام.

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