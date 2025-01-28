شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء محتمل بين ترامب وبوتين.. "الكرملين" يعلن آخر التطورات والان نبدء بالتفاصيل

لقاء بوتين وترامب

تأثير حرب أوكرانيا على العلاقات الأمريكية الروسية

الدمام - شريف احمد - كشف الكرملين عن تفاصيل جديدة حول لقاء محتمل بين ترامب وبوتين، مشيرًا أنه ما زال ينتظر الحصول على "إشارات" من الولايات المتحدة بشأن هذا الاجتماع.وأوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "حتى الآن، لم نحصل على أي إشارات من الأميركيين. ما زال هناك استعداد. ما زال هناك نفس الاستعداد، بحسب ما سمعنا، في الجانب الأمريكي".وقال نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، لوكالات أنباء روسية الإثنين، "لم تبدأ الاتصالات مع الإدارة الجديدة".وذكر أنّه لم تكن هناك اتصالات "مباشرة" مع أعضاء في إدارة ترامب.وأضاف "ما يحصل من حوار مع واشنطن يتمّ عبر السفارات، كما في السابق".وأدى النزاع الأوكراني الذي اندلع قبل نحو ثلاث سنوات إلى تدهور العلاقات بين القوتين النوويتين، إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.وقال ترامب الذي تولى منصبه في 20 يناير، إنه مستعد للقاء بوتين "على الفور" للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.وأشاد بوتين الجمعة بترامب ووصفه بأنه رجل "ذكي" و"براغماتي"، قائلًا إن النزاع ربما ما كان ليبدأ في عام 2022 لو كان رئيسًا.وحذرت كييف من استبعادها من أي محادثات سلام بين الرئيسين، متهمة بوتين بأنه يحاول "التلاعب" بترامب.