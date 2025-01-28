شكرا لقرائتكم خبر عن السواحة يبحث مع رئيس "أمازون" توسيع آفاق الذكاء الاصطناعي في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبدالله بن عامر السواحة، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون أندي جاسي، والمدير التنفيذي لشركة Amazon Web Services مات غارمان، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز تطوير البنية التحتية السحابية، واستثمار إمكانيات الذكاء الاصطناعي لدعم الابتكار الرقمي، بما يسهم في نمو الاقتصاد الرقمي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي

كما ناقش اللقاء أحدث التطورات التقنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية وتمكينها، بما يدعم ريادة المملكة في تبني الحلول التقنية المبتكرة، ويعزز دورها كمحرك رئيسي للاقتصاد الرقمي والابتكار في المنطقة.



يُذكر أنه سبق وأعلنت أمازون AWS في ليب 24 عن استثمار 5.3 مليارات دولار لبناء مناطق سحابية عالية لتقديم خدماتها للمنطقة من خلال المملكة.