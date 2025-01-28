شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل الأمريكية تعلن إقالة 12 مسؤولا شاركوا فى محاكمات ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الاخبارية ، بأن وزارة العدل الأمريكية تعلن إقالة 12 مسؤولا شاركوا في محاكمات ترامب.



وقال مسؤول إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أقالت يوم الاثنين أكثر من 10 محامين في وزارة العدل، كانوا قد رفعوا قضيتين جنائيّتين ضده، في وقت يتحرك فيه الجمهوريون بسرعة لممارسة سيطرة أكبر على الوزارة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأعلن مسؤول بوزارة العدل أن الإقالة جاءت بعدما خلص القائم بأعمال المدعي العام، جيمس ماكهنري، المعين من قبل دونالد ترامب، إلى عدم إمكانية الوثوق بهم لتنفيذ أجندة الرئيس بأمانة؛ نظرًا لدورهم في محاكمة الرئيس.