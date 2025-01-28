شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض القصيم وحائل والحدود الشمالية والشرقية.

ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.



حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وبسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.