شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استهداف المستشفى السعودي.. الأمم المتحدة تطالب بوقف القتال في السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشدة الهجوم الذي ضرب المستشفى السعودي التعليمي في مدينة الفاشر، بولاية شمال دارفور في السودان، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكد جوتيريش في بيان، ضرورة احترام وحماية المرضى والمصابين والعاملين في المجال الصحي والمنشآت الطبية، في جميع الأوقات وفقًا للقانون الدولي الإنساني.

وجدد مناشدة الأطراف الوقف الفوري للقتال واتخاذ خطوات باتجاه السلام الدائم.

المملكة تدين الحادث

أدانت المملكة العربية السعودية استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر بالسودان.

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر بالسودان، والذي أسفر عن مقتل واصابة عدد من الأشخاص، في انتهاكٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.



وأكدت الخارجية رفض المملكة هذه الانتهاكات، مشددة على ضرورة توفير الحماية للعاملين في المجال الصحي والإنساني.

كما أكدت أهمية ضبط النفس وتجنب استهداف المدنيين، وتنفيذ ما جرى التوقيع عليه في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) بتاريخ 11 مايو 2023، معربة عن صادق تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.