شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يقر بانتهاك وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، عبر إعلانه أنه أطلق النار تجاه فلسطينيين في القطاع بدعوى أنهم "شكلوا تهديدا" على قواته، وعلى مركبات بزعم "دخولها منطقة غير مصرّح بالمرور فيها".

وتنتشر القوات الإسرائيلية في مناطق مختلفة بقطاع غزة ومن المقرر أن تنسحب منها تدريجيا خلال مراحل الاتفاق مع حركة حماس الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الجاري.