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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-1-2025 بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-1-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الثلاثاء، 28 يناير 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء 28-1-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:18  ص
موعد صلاة الظهر 12:07 ص
موعد صلاة العصر 06: 3
موعد صلاة المغرب 5:28 م
موعد صلاة العشاء  6:47

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 5:24 ص
موعد صلاة الظهر 12:12
موعد صلاة العصر 3:09
موعد صلاة المغرب 5:30 م
موعد صلاة العشاء 6:51 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:14
موعد صلاة الظهر 12:03 م
موعد  صلاة العصر 3:01 م
موعد صلاة المغرب 5:23 م
موعد صلاة العشاء 6:43  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:04
وقت صلاة الظهر 11:55
موعد صلاة  العصر 2:58 م
وقت صلاة المغرب 5:20 م
وقت صلاة العشاء 6:37 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:08  ص
موعد صلاة الظهر 12:01 ص
موعد صلاة العصر 08: 3
موعد صلاة المغرب 5:31 م
موعد صلاة العشاء 6:46

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