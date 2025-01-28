شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-1-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الثلاثاء، 28 يناير 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء 28-1-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 5:18 ص

موعد صلاة الظهر 12:07 ص

موعد صلاة العصر 06: 3

موعد صلاة المغرب 5:28 م

موعد صلاة العشاء 6:47 مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:24 ص

موعد صلاة الظهر 12:12

موعد صلاة العصر 3:09

موعد صلاة المغرب 5:30 م

موعد صلاة العشاء 6:51 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:14

موعد صلاة الظهر 12:03 م

موعد صلاة العصر 3:01 م

موعد صلاة المغرب 5:23 م

موعد صلاة العشاء 6:43 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ مواقيت الصلاة فى الإسكندريةوقت صلاة الفجر 5:24 صموعد صلاة الظهر 12:12موعد صلاة العصر 3:09موعد صلاة المغرب 5:30 مموعد صلاة العشاء 6:51 م.مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 5:14موعد صلاة الظهر 12:03 مموعد صلاة العصر 3:01 مموعد صلاة المغرب 5:23 مموعد صلاة العشاء 6:43 م.مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 5:04

وقت صلاة الظهر 11:55

موعد صلاة العصر 2:58 م

وقت صلاة المغرب 5:20 م

وقت صلاة العشاء 6:37 م. مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 5:08 ص

موعد صلاة الظهر 12:01 ص

موعد صلاة العصر 08: 3

موعد صلاة المغرب 5:31 م

موعد صلاة العشاء 6:46

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز