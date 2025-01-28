الامارات | تريفور بطل «دولية أبوظبي» لقفز الحواجز.. والمرزوقي ثانياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفارس الإيرلندي تريفور برين بالجائزة الكبرى لبطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز من فئة (أربع نجوم)، التي أقيمت في نادي أبوظبي للفروسية، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الفروسية والسباق.

وانفرد تريفور مع الفرس «لويدامز وريور»، بالأداء دون خطأ في الجولتين، فيما حصل الفارس الإماراتي الشاب عمر المرزوقي مع الجواد «إنجوي دو لامور» من إسطبلات الشراع على جائزة المركز الثاني وأعلى نقاط الجولة التأهيلية لكأس العالم لقفز الحواجز، فيما توّجت الألمانية صوفي هينرز مع الفرس «نورايا 3» بجائزة المركز الثالث.