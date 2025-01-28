شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-1-2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار تطورات ملحوظة خلال آخر تداولات مسجلة بالبنوك المصرية أمام الجنيه المصري، حيث سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-1-2025 فى البنك المركزى المصرى 50.18 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع . وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.20 جنيه للشراء و50.30 للبيع، وسجل في البنك التجارى الدولى CIB سعر 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى وجاء سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.20 جنيه للشراء. 50.30 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر. سعر الدولار فى بنك مصر. 50.20 جنيه للشراء. 50.30 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.20 جنيه للشراء. 50.30 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.20 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.20 جنيه للشراء. 50.30 جنيه للبيع.

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