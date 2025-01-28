شكرا لقرائتكم خبر عن ضباب متباين الشدة على أجزاء من 12 منطقة خلال ساعات الصباح الباكر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من ضباب متباين الشدة على أجزاء من 12 منطقة خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الثلاثاء، يستمر حتى الساعة 9 صباحًا .

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في انعدام مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل في أماكن الضباب الكثيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات في أماكن الضباب المتوسط، وتدني في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في أماكن الضباب الخفيف. أماكن انتشار الضباب المنطقة الشرقية: الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليا .

الرياض: الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء .

مكة المكرمة: الخرمة والموية وتربة ورنية وأضم وبني يزيد وميسان والشفا والهدا والطائف.

المدينة المنورة: الحناكية والمهد وخيبر ووادي الفرع والمدينة المنورة.

تبوك: تيماء وتبوك.

الحدود الشمالية: العويقيلة وطريف وعرعر.

الجوف: القريات وطبرجل.

حائل: الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق.

القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء.

عسير: الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.

الباحة: المخواة والحجرة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.