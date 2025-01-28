شكرا لقرائتكم خبر عن ضباب متباين الشدة على أجزاء من 12 منطقة خلال ساعات الصباح الباكر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من ضباب متباين الشدة على أجزاء من 12 منطقة خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الثلاثاء، يستمر حتى الساعة 9 صباحًا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في انعدام مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل في أماكن الضباب الكثيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات في أماكن الضباب المتوسط، وتدني في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في أماكن الضباب الخفيف.
الرياض: الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء.
مكة المكرمة: الخرمة والموية وتربة ورنية وأضم وبني يزيد وميسان والشفا والهدا والطائف.
المدينة المنورة: الحناكية والمهد وخيبر ووادي الفرع والمدينة المنورة.
تبوك: تيماء وتبوك.
الحدود الشمالية: العويقيلة وطريف وعرعر.
الجوف: القريات وطبرجل.
حائل: الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق.
القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء.
عسير: الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.
الباحة: المخواة والحجرة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في انعدام مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل في أماكن الضباب الكثيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات في أماكن الضباب المتوسط، وتدني في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في أماكن الضباب الخفيف.
أماكن انتشار الضبابالمنطقة الشرقية: الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليا.
الرياض: الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء.
مكة المكرمة: الخرمة والموية وتربة ورنية وأضم وبني يزيد وميسان والشفا والهدا والطائف.
المدينة المنورة: الحناكية والمهد وخيبر ووادي الفرع والمدينة المنورة.
تبوك: تيماء وتبوك.
الحدود الشمالية: العويقيلة وطريف وعرعر.
الجوف: القريات وطبرجل.
حائل: الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق.
القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء.
عسير: الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.
الباحة: المخواة والحجرة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.