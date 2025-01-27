شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تطالب باستجابة دولية عاجلة لإغاثة وإعمار قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

مبدأ حل الدولتين

الدمام - شريف احمد - طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بدعم جهود حكومة دولة فلسطين للإغاثة الطارئة والإنعاش المبكر وإعمار قطاع غزة.وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان أن هذه الجهود ضرورية لضمان صمود الفلسطينيين وبقائهم على أرض وطنهم، وتعزيز الوحدة الوطنية، بإشراف وقيادة المؤسسات الشرعية لدولة فلسطين.وأشارت الوزارة إلى أن الاستجابة الدولية لهذه الجهود تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتتماشى مع الإجماع العالمي على تحقيق السلام ومبدأ حل الدولتين.وأوضحت أن الحكومة بكافة طواقمها قد بدأت بالفعل خطوات عملية في الإغاثة والتحضير لإعادة الإعمار من خلال غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في قطاع غزة، لإغاثة الشعب الفلسطيني المنكوب نتيجة حرب الإبادة والتهجير المستمرة منذ أكثر من 15 شهرًا.