شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة "مراس" لتحسين ممارسات القيادة لمديري المدارس بجدة والان نبدء بالتفاصيل

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نواتج التعليم

الدمام - شريف احمد - أطلقت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، منال اللهيبي، اليوم، برنامج مبادرة “مراس” الذي يهدف إلى تحسين الممارسات القيادية لمديري ومديرات المدارس وتمكينهم من قيادة عمليات تقويم التحصيل الدراسي والمعرفي.جاء ذلك خلال حفل أقيم في مقر بيت الطالب بحضور عدد من القيادات التعليمية، حيث تضمن الحفل عرضًا مرئيًا تناول أهداف المبادرة وآليات تنفيذها.وأوضحت اللهيبي أن مشروع تمكين المدارس يُعد أحد أبرز مشاريع التحول في وزارة التعليم، مشيرة إلى أن المدرسة هي الركيزة الأساسية لتحسين العملية التعليمية.أكدت أن مبادرة “مراس” تهدف إلى تعزيز قدرات القادة التعليميين لتحسين نواتج التعلم وتجويد مخرجات التعليم. كما أثنت على جهود فريق العمل في إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري.وشهد اليوم الأول للمبادرة استعراض محور “التحصيل الدراسي: المتطلبات والممكنات”، مع مناقشة التخطيط والمتابعة لتقويم التحصيل الدراسي. وتتواصل فعاليات المبادرة غدًا بمناقشة محور “قوة البيانات في دعم التحصيل الدراسي”، بينما تُختتم الأربعاء باستعراض “تقويم التعليم” وآليات تحسين مخرجاته، إلى جانب عرض خطة مبادرة “مراس”.