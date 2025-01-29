5 خطوات للإقلاع عن التدخين نهائيا.. يقتل 8 ملايين شخص سنويا

القاهرة - سمر حسين - صحة

التدخين أحد أكبر التحديات التي تهدد صحتك، فقد يبدو الأمر للبعض بسيطًا، لكن السجائر تحتوي على آلاف المواد الكيميائية، بعضها ضار، على سبيل المثال النيكوتين الذي يسبب الإدمان والقطران المسبب لبعض الأمراض السرطانية، وبعض أمراض الرئة، والقلب، بالإضافة إلى مشكلات جلدية.

ورغم صعوبة الإقلاع عن التدخين بسبب احتوائه على النيكوتين، إلا أن الأمر ليس مستحيلًا، ويحتاج إلى الإصرار.

خطوات للإقلاع عن التدخين نهائيًا

شاركت منظمة الصحة العالمية، متابعيها والمواطنين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، 5 خطوات للإقلاع عن التدخين نهائيًا، جاءت على النحو التالي:

1. العلاج ببدائل النيكوتين:

تمثل أعراض الانسحاب من النيكوتين العائق الأكبر بين المدخنين، لذلك يجب استشارة طبيب عن العلاج ببدائل النيكوتين، الموجودة في الآتي:

• لصقات

• بخاخ أنف

• علكة

• استنشاق

• أقراص استحلاب.

2. تجنب المثيرات:

وفقا لما ذكرته الوزارة، تشتد الرغبة في تناول التبغ في الأماكن التي يعتاد فيها تعاطي التبغ، مثل المقاهي في أثناء احتساء القهوة، وأوقات الشعور بالتوتر، لذا يجب اكتشاف هذه المثيرات، ووضع خطة لتجنبها أو مواجهتها.

3. التأخير:

بحسب الصحة العالمية، عند الشعور بالرغبة الملحة في تدخين التبغ، عليك تأجيل التدخين لمدة 10 دقائق، ومن ثم فعل شيئا لتشتيت الانتباه خلال هذه المدة.

4. ممارسة الأنشطة البدنية:

تساعد ممارسة الأنشطة البدنية، على صرف الانتباه عن الرغبة الملحة للتدخين.

5. تجربة أساليب الاسترخاء:

من خلال تخفيف حدة التوتر، والتي تكون على النحو التالي:

• تمارين التنفس العميق.

• إرخاء العضلات.

• اليوجا.

• التدليك.

• الاستماع إلى الموسيقي الهادئة.

التدخين سبب رئيسي للوفاة والمرض

بحسب منظمة الصحة العالمية، التدخين هو أحد أكبر التهديدات الصحية العامة التي يواجهها العالم، إذ يقتل أكثر من 8 ملايين شخص سنويًا، وأكثر من 7 ملايين وفاة من هذه الوفيات ناجمة عن تعاطي التبغ المباشر، بينما نحو 1.3 مليون وفاة نتيجة تعرض غير المدخنين للتدخين غير المباشر.

هل أشكال التدخين المختلفة آمنة؟

وفقا للمنظمة، جميع أشكال تعاطي التبغ ضارة، ولا يوجد مستوى آمن للتعرض للتبغ، لكن تدخين السجائر، يعد الشكل الأكثر شيوعًا لتعاطي التبغ في جميع أنحاء العالم.

التدخين غير المباشر يسبب الوفاة

التدخين غير المباشر هو الدخان الذي يملأ المطاعم أو المكاتب أو المنازل أو الأماكن المغلقة الأخرى عندما يدخن الناس منتجات التبغ، لكنه غير آمن أيضا، إذ يتسبب التدخين غير المباشر في أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي الخطيرة، فضلا عن مرض القلب التاجي وسرطان الرئة، ويتسبب في الوفاة المبكرة لنحو 1.3 مليون شخص كل عام.