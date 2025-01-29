ما النظام الخالي من الجلوتين الذي ينصح به الأطباء؟.. أمراض خطيرة تهدد الصحة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما بين الحميات الغذائية المختلفة والمتنوعة، ينصح الأطباء ومستشاري التغذية العلاجية، بالابتعاد عن الأطعمة الغنية بالجلوتين، وهي المادة الموجودة في بعض الحبوب والأكلات، ودقيق القمح الأبيض بشكل خاص، ويتسائل العديد عن النظام الخالي من الجلوتين، ودوره على الصحة.

ما النظام الخالي من الجلوتين الذي ينصح به الأطباء

وينصح أطباء التغذية حول العالم، باتباع نظام غذائي خالي من الجلوتين، ليس فقط لمن يعانوا من الحساسية ضد الجلوتين، ولكن لمشكلاته الصحية التي تهدد الحياة، وهو ما يرصده «الوطن» في السطور التالية، بحسب خبير التغذية العلاجية إسلام أحمد لـ«الوطن» والموقع الطبي «مايو كلينك».

ما هو النظام الغذائي الخالي من الجلوتين؟

في البداية عليك معرفة إن الجلوتين مادة بروتينية متوفرة في القمح، والشعير، حبوب الجاودار «هجين بين القمح والجاودارالشوفان»، تساعد في الحفاظ على شكل الأطعمة من خلال ربطها ببعضها البعض، لكن لها عدة مخاطر أبرزها حدوث رد فعل مناعي في الأمعاء، يؤثر على بطانة الأمعاء الدقيقة، وامتصاص المواد الغذائية ونقص التغذية.

فضلًا عن إطلاق أجسام مضادة تؤثر سلبًا على الأمعاء، مع زيادة نفاذية الدم، والتهاب الأمعاء، مع اضطراب الجهاز الهضمي، فضلًا عن زيادة الوزن، والاضطرابات العصبية، والجلدية.

والنظام الخالي من الجلوتين هو حمية غذائية تعتمد على تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على مادة الجلوتين، وينصح الأطباء وخبراء التغذية بالنظام الغذائي الخالي من الجلوتين، للتعامل مع مؤشرات وأعراض الداء البطني والحالات الطبية الأخرى المرتبطة به.

ويعمل النظام الغذائي الخالي من الجلوتين، على تحسين الحالة الصحية وإنقاص الوزن وزيادة الطاقة.

أمراض خطيرة يسببها الجلوتين

لا تتوقف مشكلات الجلوتين على زيادة الوزن فقط أو الحساسية، بل تزيد من فرص الإصابة بالداء البطني، وهو حالة يؤدي فيها الجلوتين إلى تحفيز الجهاز المناعي لتدمير بطانة الأمعاء الدقيقة، ومنع امتصاص العناصر المغذية من الطعام، ما يسبب آلام البطن، أو الانتفاخ، أو الإسهال، أو الإمساك، أو ضبابية الدماغ، أو الطفح الجلدي، والصداع.

كما يزيد من فرص ترنح الجلوتين، وهو اضطراب مناعي ذاتي يؤثر على أنسجة عصبية معينة، ويسبب مشاكل في التحكم العضلي وحركة العضلات الإرادية.

واضطراب النظام المناعي بسبب الجلوتين، ما يجعلك عرضة للإصابة ببعض الفيروسات أو جرثومة المعدة.

الأطعمة الخالية من الجلوتين

الفواكه والخضراوات.

الفاصولياء والبذور والبقوليات.

المكسرات بأشكالها الطبيعية غير المعالجة.

البيض.

الدجاج.

الأسماك.

اللحوم غير المعالجة خفيفة الدهون.

منتجات مشتقات الحليب قليلة الدسم.

حبوب خالية من الجلوتين

أنواع الحبوب أو النشا أو الدقيق التي يمكن تضمينها في النظام الغذائي الخالي من الجلوتين ما يأتي:

الحِنطة السوداء.

الذرة.

دقيق الذرة.

الفريك.

أنواع الدقيق الخالي من الجلوتين

دقيق الأرز.

دقيق الصويا.

دقيق الذرة.

البطاطا والفول.

عصيدة الذرة (الذرة)

حبوب الدخن، والكينو.

الحبوب الغنية بالجلوتين

القمح

الشعير

الجاودار