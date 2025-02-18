راشد بن حميد والشيوخ يحضرون أفراح الشحي والبناي

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

حضر الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم محمد أحمد الشحي بمناسبة زفاف نجلها «مروان» إلى كريمة إبراهيم أحمد البناي، وذلك بمنزل العائلة بمنطقة الحميدية في عجمان.

كما حضر الحفل الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة بمدينة كلباء، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، والشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، والشيخ محمد بن صقر بن راشد النعيمي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للخدمات المساندة، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بإمارة عجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، ورؤساء الدوائر الحكومية، وأعيان ووجهاء البلاد، وجمع من المدعوين.