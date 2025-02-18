شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد لإطلاق iPhone SE 4 في 19 فبراير: كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة أبل لإطلاق هاتف iPhone SE 4 يوم 19 فبراير، وفقًا لما لمح إليه الرئيس التنفيذي تيم كوك، وعلى الرغم من عدم تأكيد آبل للمنتج القادم، إلا أن التكهنات تشير إلى أن الحدث سيركز على الهاتف المنتظر، الذي سيحمل تغييرات كبيرة مقارنة بالأجيال السابقة.

تحسينات كبيرة في التصميم والمواصفات

يأتي iPhone SE 4 بتصميم مشابه لهاتف iPhone 14، متخليًا عن الشكل التقليدي لسلسلة SE، التي كانت تعتمد على الحواف السميكة وزر Touch ID، ومن المتوقع أن يدعم الهاتف ميزة Face ID لأول مرة في هذه الفئة، وقد يتضمن حتى Dynamic Island، رغم عدم تأكيد ذلك رسميًا.

المعالج والأداء

يُشاع أن الهاتف سيعمل بمعالج A18، الذي يتطلب ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، مما يشير إلى دعم Apple Intelligence في هذا الجهاز، ليصبح أرخص هاتف آيفون مزود بميزات الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك، هناك احتمال أن تعتمد آبل على معالج A17 Pro، المستخدم في iPhone 15 Pro، والذي لا يزال يقدم أداءً قويًا مع دعم تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تحسينات كبيرة في الكاميرا والشاشة

سيحصل iPhone SE 4 على ترقية هائلة في الكاميرا، حيث سيأتي بكاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل، مقارنة بـ 12 ميجابكسل في الجيل السابق، بينما ستحتوي الكاميرا الأمامية على مستشعر بدقة 24 ميجابكسل.

أما الشاشة، فستكون OLED بدلًا من LCD، بحجم 6.1 بوصة، مع معدل تحديث 60 هرتز، مما يجعل الهاتف أقرب إلى الطرازات الرائدة، بدلًا من كونه إصدارًا اقتصاديًا بمواصفات منخفضة.

إعلان آخر محتمل عن Apple Vision Pro

إلى جانب الإعلان عن iPhone SE 4، هناك توقعات بأن تستغل آبل الحدث للكشف عن تحديثات جديدة لنظارتها Apple Vision Pro. ومع ذلك، لم تؤكد الشركة أي تفاصيل حول هذا الأمر بعد.

يبدو أن iPhone SE 4 سيكون أكبر ترقية تشهدها سلسلة SE على الإطلاق، مع تصميم جديد، شاشة OLED، تحسينات ضخمة في الكاميرا، ودعم ميزات الذكاء الاصطناعي، إذا صحت الشائعات، فقد يكون هذا الهاتف خيارًا رائعًا للمستخدمين الباحثين عن تجربة آيفون متميزة بسعر أقل.