الاتحاد الأوروبي: ضرورة عودة سكان غزة إلى منازلهم

ابوظبي - سيف اليزيد - بروكسل (وكالات)

يعتزم الاتحاد الأوروبي إبلاغ إسرائيل الأسبوع المقبل بأنه يجب ضمان عودة لائقة للفلسطينيين الذين نزحوا من منازلهم في قطاع غزة، وأن أوروبا ستساهم في إعادة بناء القطاع المهدم.

ومن المقرر أن يوضح الاتحاد الأوروبي، وهو من كبار المانحين للفلسطينيين، موقفه للمسؤولين الإسرائيليين في محادثات ببروكسل يوم 24 فبراير في إطار مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهي أول جلسة من نوعها منذ عام 2022.

وتؤكد وثيقة حول مسودة موقف الاتحاد الأوروبي التزام أوروبا بأمن إسرائيل ووجهة نظرها بأنه يجب ضمان عودة آمنة ولائقة للنازحين إلى منازلهم في غزة.

وأضافت، سيساهم الاتحاد الأوروبي بنشاط في جهد دولي منسق للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، كما دعت إلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل.