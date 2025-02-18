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150 ألف زائر متوقع حضورهم «آيدكس ونافدكس»

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  • 150 ألف زائر متوقع حضورهم «آيدكس ونافدكس» 2/2

ابوظبي - سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

أكد العميد الركن الدكتور ذياب غانم المزروعي، المتحدث الرسمي لمعرض آيدكس ونافدكس، أن اليوم الأول من فعاليات المعرض شهد إقبالاً كبيراً من الجمهور والمختصين، ويتوقع أن يبلغ عدد الزائرين أكثر من 150 ألف زائر. وأضاف المزروعي أن النسخة الحالية شهدت ارتفاع عدد الشركات العارضة إلى 1565 شركة تمثل 65 دولة، وبنسبة نمو قدرها 16% مقارنة بالدورة السابقة في عام 2023، كما شهدت أيضاً مشاركة 41 جناحاً وطنياً، تضم 213 شركة وطنية، تعرض منتجاتها على مساحة 25 ألف متر مربع، مشيراً إلى أن مساحة النسخة الحالية سجلت زيادة بنسبة 10% على الدورة السابقة، ليصل إجمالي مساحة المعرض إلى 181 ألفاً و501 متر مربع. وبلغ عدد الشركات الجديدة التي تشارك في المعرض 731 شركة جديدة بزيادة قدرها 82% عن الدورة السابقة، بجانب وجود 7 دول تشارك للمرة الأولى في المعرض.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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