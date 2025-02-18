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ASSAN التركية تعرض أحدث تقنياتها من الذخائر خلال "آيدكس 2025"

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  • ASSAN التركية تعرض أحدث تقنياتها من الذخائر خلال "آيدكس 2025" 1/2
  • ASSAN التركية تعرض أحدث تقنياتها من الذخائر خلال "آيدكس 2025" 2/2

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أكد غوركان أوكوموش، المدير العام لمجموعة ASSAN التركية، أن معرض «آيدكس 2025» يمثل منصة عالمية لاستعراض أحدث الابتكارات في قطاع الصناعات الدفاعية، مشيراً إلى أن المجموعة تستفيد من مشاركتها في المعرض لعرض تقنياتها المتطورة، وتعزيز تعاونها الدولي.
وقال أوكوموش، إن المجموعة تطور أنظمة تسليح متقدمة تشمل القنابل الذكية من سلسلة (مارك)، والقنابل الجوية الموجهة، والذخائر الأرضية بمختلف العيارات، بالإضافة إلى قذائف المدفعية عيار 155 ملم، والتي يتم إنتاجها في منشأة صناعية حديثة في تركيا بقدرة تصل إلى 360 ألف وحدة سنوياً.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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