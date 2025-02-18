اخبار الخليج / اخبار الإمارات

نهيان بن زايد يطلع على أحدث التقنيات والمعدات الأمنية في «جناح الحرس الوطني»

0 نشر
0 تبليغ

  • نهيان بن زايد يطلع على أحدث التقنيات والمعدات الأمنية في «جناح الحرس الوطني» 1/3
  • نهيان بن زايد يطلع على أحدث التقنيات والمعدات الأمنية في «جناح الحرس الوطني» 2/3
  • نهيان بن زايد يطلع على أحدث التقنيات والمعدات الأمنية في «جناح الحرس الوطني» 3/3

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)
زار سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، جناح الحرس الوطني في معرض «آيدكس 2025»، حيث اطلع على أحدث التقنيات والمعدات الأمنية التي يعرضها الحرس الوطني ضمن مشاركته في الحدث.

fcd9a8d4b2.jpg

وكان في استقبال سموه، اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، الذي قدم شرحاً حول دور الحرس الوطني في تعزيز الأمن الوطني، وأبرز المشاريع والتقنيات التي يستخدمها في تعزيز منظومة الأمن والدفاع، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تطوير القطاعات العسكرية والأمنية.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا