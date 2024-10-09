شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات محلية تقود صعود مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 30988 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 38295 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 13447 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.54% ليصل إلى مستوى 7489 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 10657 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 3187 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، وايه كابيتال القابضة، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وجولدن تكس للأصواف، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وأم بي للهندسة، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والقاهرة للخدمات التعليمية.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن مصر الوسطى، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والمالية والصناعية المصرية عدد 4 آلاف سهم، 2000 سهم، 14.9 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لحليج الأقطان، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 2.19 مليون سهم، 11.4 مليون سهم، على الترتيب، واشترت إدارة شركة ابن سينا فارما عدد 20.5 ألف سهم.

فيما باع مجموعة مرتبطة بشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والدولية للأسمدة والكيماويات، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لحليج الأقطان، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 200 ألف سهم، 35.9 ألف سهم، 11.4 مليون سهم، 2.1 مليون سهم، 73.4 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي عدد 5402 سهم، وباع إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية عدد 1000 سهم.

في سياق منفصل أعلنت شركة جنوب الوادي للأسمنت، عن تلقيها خطابًا من البنك الأهلي المصري، بشأن عدم انتظام شركة صناعات مواد البناء في سداد القرض، وطلب البنك من شركة صناعات مواد البناء سرعة سداد المديونيات خلال شهر من تاريخه أو تقديم تصور مقبول لسداد المديونية المقدرة بمبلغ إجمالي 1.7 مليار جنيه، كما خاطبت الشركة الجهات المعنية بعدم التعرض للأسهم المملوكة لها في شركة صناعات مواد البناء بنسبة 47.61%، والتي تمثل 292.3 مليون جنيه من رأسمال الشركة المقدر بـ614 مليون جنيه.

كما أعلنت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، عن تطورات عملية التصفية، حيث تم الانتهاء من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لإشهار التصفية بالسجل التجاري، وحصر ومعاينة كافة أصول الشركة (معدات متنوعة، وسائل نقل، مخازن، منقولات، أثاث) عن طريق متخصصين، وتم الإعلان عن تلقي طلبات تحقيق الديون مشفوعة بالمستندات، حيث تم الانتهاء من تلقي الطلبات، وإخطار ممثلي الجهات الإدارية السيادية عن طريق هيئة الاستثمار بوضع الشركة تحت التصفية للتقدم بالتزاماتها الواجبة الأداء قبل الشركة.

كما أعلنت عن تشكيل لجان فنية وإدارية من بعض العاملين في الشركة تكون مهمتها ضم مخازن الشركة (8 مخازن) لتكون ثلاث مخازن فقط، وفحص وتسوية العهد الشخصية، وتجهيز وتلطيط أصول الشركة، وجاري التعاون والتنسيق مع الشركة القابضة للنقل البحري نحو كيفية التصرف مع العاملين في ظل وضع الشركة تحت التصفية، وجاري استكمال الأعمال المتعاقد عليها قبل التصفية دون التعاقد على أعمال جديدة، إلا إذا كانت مرتبطة بالأعمال المتعاقد عليها، والاستغناء عن الأماكن غير المستغلة والتي تستأجرها الشركة من الغير للحد من زيادة القيم الإيجارية.

في سياق متصل أعلنت شركة بي أي جي للتجارة والاستثمار، عن الموافقة بالإجماع على تكليف شركة انتركاب كابيتال للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، بإعداد دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركات التابعة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة بإتمام التعاقد.

كما أعلنت شركة أم بي للهندسة، عن قيادتها لتحالف يهدف إلى الاستحواذ على نسبة 51% من شركة مافن للكابلات الكهربائية، مقابل 105 ملايين جنيه، وتستحوذ شركة أم بي للهندسة على 50% من الحصة، في حين سيقوم التحالف باستكمال الحصة المتبقية.