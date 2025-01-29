شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو...أول ظهور علني لزوجة "أحمد الشرع"قائد الإدارة السورية الجديدة والأخير يمازحها أمام الحضور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في أول ظهور رسمي لها، حضرت لطيفة الشرع، زوجة قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، لقاء مع وفد نسائي من الجالية السورية في الولايات المتحدة، حيث أثارت فضول الحضور بابتسامتها الهادئة وبساطتها.

لطيفة الدروبي، التي تنحدر من محافظة حمص، قدمت نفسها كإمرأة سورية محجبة، ترتدي اللباس التقليدي المعتاد للسيدات المحجبات في سوريا. وقد لفتت الأنظار بحضورها المتواضع والأنيق، ما جعلها محط اهتمام العديد من الحاضرات.

الدكتور عبد الحفيظ شرف، عضو التحالف السوري الأمريكي من أجل السلام والازدهار، تحدث عن حضورها مشيراً إلى أنها امرأة شابة ومحجبة، وجاءت لتكون جزءًا من اللقاء الذي خصص لمناقشة أوضاع الجالية السورية في أمريكا ودور المرأة في تعزيز الروابط المجتمعية.

كما استغل أحمد الشرع الفرصة ليضحك مع الحضور قائلاً: "هذه زوجتي الوحيدة، وما يُقال عن زواجي بأكثر من سيدة مجرد شائعات"، مما أضفى جواً من الدعابة والراحة في اللقاء.

الطبيبة والناشطة السورية ريم البزم، التي كانت حاضرة في اللقاء، أشارت إلى أن لطيفة الدروبي قد خطفت الأضواء ببساطتها وأناقتها، وسط توقعات بأن تلعب دوراً بارزاً في النشاطات النسائية والمجتمعية في سوريا في الفترة القادمة.

