شكرا لمتابعة خبر عن صدور أهلية حساب المواطن لشهر فبراير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 87، المقرر عقدها في شهر فبراير 2025.

وأشار الحساب أنه يمكن للمتقدمين التحقق من حالتهم عبر تطبيق البرنامج المخصص أو من خلال البوابة الإلكترونية باستخدام الرابط التالي: هنا

ويأتي هذا الإعلان بعد انتهاء مرحلة التقييم والمراجعة لطلبات الأهلية، حيث تم التحقق من استيفاء جميع الشروط والمعايير المطلوبة.

ويمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:الدخول على موقع حساب المواطن

الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية

إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا

إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا

إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

تتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.