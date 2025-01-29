شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع تام للمياه دون اي تحرك للسلطات في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هد مدينة كريتر انقطاعا تاما للمياه منذ ٣ ايام دون اي تحرك من مؤسسة المياه. وقال مواطنون لكريتر سكاي:تنقطع المياه عن منازلنا منذ ٣ ايام دون اي تحرك من مؤسسة المياه حيث اننا نعاني من هذا الانقطاع الكارثي

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