شاهد...نصاب في عدن يمثلك سيارة فارهه ويقوم بهذا الامر لاصياد ضحاياه

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عدن - ياسمين التهامي - �شف ناشطون شخص يمارس عملية النصب بطريقة احترافية

وقال ناشطون:شخص بالخمسينيات من العمر يقوم بعمليات نصب بطريقة احترافية.

واضافوا:يقود سيارة برادو ويصطاد ضحيته بذكاء حيث يقوفها امام الضحية ويمثل بانه يعرفه ويطلب منه مبلغ مالي حيث يغتر الضحية بانه مسؤول بسبب سيارته الفارهه واول ماياخذ المبلغ يغادر.



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