شكرا لقرائتكم خبر عن 89% من القراء يطالبون بالمسارعة فى توطين صناعة الأدوية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب المسارعة في توطين صناعة الأدوية بمصر، أيد غالبية القراء مطالب المسارعة في توطين صناعة الأدوية بمصر.

وأيد 89% من القراء مطالب المسارعة في توطين صناعة الأدوية بمصر، بينما عارض 11% من القراء مطالب المسارعة في توطين صناعة الأدوية بمصر.



