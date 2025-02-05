الاقتصاد

التجارة: استدعاء 1,569مركبة جينيسس لوجود خلل في مضخة الوقود

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سارة السيد 0 تبليغ

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  • التجارة: استدعاء 1,569مركبة جينيسس لوجود خلل في مضخة الوقود 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 1,569 مركبة جينيسس (G70) موديل 2017 – 2024، لوجود خلل في صمام مضخة الوقود ذات الضغط العالي قد يؤدي إلى توقف المحرك بشكل مفاجئ في أثناء القيادة، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

 

وتدعو الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل مع الوكلاء المحليين، شركة الوعلان على الرقم المجاني (8001240401)، وشركة ناغي على الرقم المجاني (8001240191)، وشركة المجدوعي على الرقم المجاني (8003040777) لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

 

ويمكن التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة Recalls.sa .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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